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19:07, 4 декабря 2024Путешествия

Акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео

Daily Mail: акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео. Ролик публикует Daily Mail.

На записи, сделанной под водой, видно, как Лилиан Тальяри в купальнике плавает среди 50 хищных рыб. Внезапно одна из них впивается в ее правую ногу. Девушка дергается и кричит, после чего акула отпускает ее и уплывает. В ролике также показан след от укуса на икре туристки. В результате пострадавшей пришлось принимать антибиотики, чтобы исключить риск инфекции.

Ранее десятки российских туристов едва не унесло в открытый океан с акулами от берега в Таиланде. Инцидент случился во время экскурсии до островов Симилан в Андаманском море.

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