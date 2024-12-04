Аналитик раскрыл подвох вкладов под 30 процентов годовых

Аналитик Зварич назвал вклады под 30 процентов годовых маркетинговым ходом

Предложения банков разместить средства под 30 процентов годовых являются пиар-акциями, считает главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич. В разговоре с агентством «Прайм» он раскрыл подвох подобных предложений.

«На наш взгляд, подобные вклады выступают либо маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов, либо для существующих клиентов, которые предпочитают держать средства в других банках и/или не получают выплаты на карты банка», — объяснил эксперт.

Зварич отметил, что в подобных вкладах зачастую имеются существенные ограничения. Так, например, их сумма может ограничиваться несколькими десятками тысяч рублей, так что получить большую выгоду не удастся.

Однако привлеченные подобными акциями клиенты могут начать переводить в банк зарплаты или пенсии, а это, в свою очередь, уже позволит предложить им другие продукты, добавил аналитик.

Ранее Богдан Зварич рассказал, что банковские вклады — один из самых эффективных способов сохранить сбережения. По словам специалиста, это простой, понятный и низкорисковый инструмент, «который предоставляет высокую доходность».