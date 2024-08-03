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22:22, 3 августа 2024Экономика

Аналитик назвал лучший способ сохранить деньги

Аналитик Зварич: банковский вклад является эффективным способом сохранить деньги

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Банковские вклады — один из самых эффективных способов сохранить сбережения. Об этом рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, это простой, понятный и низкорисковый инструмент, «который предоставляет высокую доходность». Зварич напомнил, что у россиян есть возможность открыть вклад с высокой ставкой на разный срок.

Еще один хороший способ сберечь деньги — открыть накопительный счет. Главный плюс заключается в том, что владелец счета может пополнять и снимать с него средства без ограничений и потери в процентах, которые выплачены за предыдущие периоды.

Помимо этого, приобрести облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка, отметил Зварич.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев подчеркнул, что для людей сейчас доступен единственный инструмент, который действительно может помочь уберечь деньги от инфляции — это банковский вклад.

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      Юлия Мискевич
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