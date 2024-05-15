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06:32, 15 мая 2024Экономика

Экономист назвал лучший способ уберечь деньги от инфляции

Экономист Беляев назвал вклад лучшим способом уберечь деньги от инфляции

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Для простых людей сейчас доступен единственный инструмент, который действительно может помочь уберечь деньги от инфляции, и это банковский вклад, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Лучший способ сохранить средства он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Центральном Банке спрогнозировали рост цен в России. По прогнозу регулятора, во втором квартале 2024 года годовая инфляция в России составит 7,7 процента. При этом в январе-марте показатель базового роста потребительских цен находился на уровне в 6,5 процента.

«Для простых людей доступен единственный сейчас инструмент, который можно признать разумным — это банковский вклад. Во-первых, там гарантировано застрахована сумма до 1,4 миллиона рублей, вам в любом случае выплатят эти деньги. Во-вторых, там сейчас приличные проценты, 16 процентов годовых. Сравните прогнозируемую на уровне 7,7 процента инфляцию и 16 процентов в банке — это беспрецедентный случай, потому что, как правило, банковский процент не превосходит инфляцию», — поделился аналитик.

Он также объяснил, почему не стоит вкладываться в валюту с целью сбережения средств. По словам эксперта, рубль все-таки медленно обесценивается по отношению к доллару, евро и юаню. «Вы же будете покупать валюту по курсу продажи банка, то есть по более высокой ставке, а продавать, когда вам понадобятся рубли, по курсу покупки банка, то есть по более низкой ставке», — сказал эксперт. Разница между ними составляет около 10 процентов, отметил Беляев. То есть для того, чтобы выйти хотя бы в ноль при продаже валюты, необходимо, чтобы курс рубля по отношению к доллару упал как минимум на 10 процентов.

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Покупку техники ради того, чтобы сберечь деньги от инфляции, собеседник «Ленты.ру» тоже счел нецелесообразной. «Технику надо покупать тогда, когда она вам действительно нужна. Если у вас сейчас возникло желание сменить что-то из техники или вы понимаете, что в ближайшее время все равно вы будете менять, тогда есть смысл, потому что естественно она подорожает. А вот покупать про запас смысла нет никакого, потому что есть такое понятие как моральное старение, да и техническое старение, и мода есть на ту же технику. Каждый раз выходят новые изделия, которые более и более совершенны», — пояснил он.

Существую и более сложные финансовые инструменты, при помощи которых можно полностью уберечь средства от инфляции и даже получить дополнительный доход, но для их использования нужно обладать специальными знаниями и навыками, рассказал экономист. «Это надо специально осваивать основы биржевой игры, вложение в ценные бумаги, можно даже играть на валютных курсах, но, если вы хотите сберечь от инфляции, это должна быть ежедневная кропотливая и профессиональная работа», — заключил он.

Ранее в Центробанке сообщали, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны, привлекающих наибольший объем депозитов, приблизилась к отметке в 15 процентов.

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      Екатерина Смирная
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