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09:00, 4 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин поставил на контроль дело о расправе над покупателем из-за бутылки водки

Глава СК поставил на контроль дело об убийстве покупателя магазина в Подмосковье
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту расправы над покупателем магазина в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Председатель СКР поручил доложить ему о ходе расследования. Исполнение этого требования поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что в Раменском задержали 32-летнего директора продуктового магазина, расправившегося с вором. 30 ноября подозреваемый в подсобке магазина избил и удушил покупателя, который украл алкоголь. Причиной стала бутылка водки, уточнял Telegram-канал Mash.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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