Директора российского магазина отправили в СИЗО за расправу над покупателем-вором

В Подмосковье до 2 февраля арестовали директора магазина, задушившего покупателя

Бастрыкин поставил на контроль дело о расправе над покупателем из-за бутылки водки

Начало событий в новости Бастрыкин поставил на контроль дело о расправе над покупателем из-за бутылки водки

В Раменском 32-летнего директора продуктового магазина, который расправился с укравшим бутылку водки покупателем, отправили в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он пробудет под арестом до 2 февраля 2025 года.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на свой контроль.

О задержании директора, который избил и удушил вора в подсобке продуктового магазина, стало известно во вторник, 3 декабря. Предварительно, причиной расправы стала украденная покупателем бутылка водки.

