Бездыханную туристку вытащили из бассейна отеля в Лондоне

Туристка из США потеряла сознание в бассейне отеля в Лондоне и не выжила

Бездыханную пожилую туристку из США вытащили из бассейна отеля в Лондоне. Об этом пишет портал Cayman Compass.

Уточняется, что трагедия произошла в понедельник, 2 декабря, в гостинице в лондонском районе Ист-Энд. Во время плавания 63-летняя американка потеряла сознание, и очевидцы бросились ей на помощь. Они достали женщину из воды и связались с экстренными службами. Туристку доставили в больницу на машине скорой помощи, но врачи сообщили, что она не выжила.

В октябре турист из Сингапура решил поплавать в бассейне дорогостоящего отеля Гонконга и не выжил. Мужчина приехал на отдых в азиатский мегаполис с семьей и поселился в пятизвездочной гостинице Royal Plaza.