Блогерша в прозрачном наряде пришла на свадьбу подруги и вызвала споры в сети

Блогерша и дизайнер интерьеров Джейд Ярбро в откровенном наряде пришла на свадьбу подруги и вызвала споры в сети. На соответствующие комментарии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание The Sun.

Для праздничного мероприятия инфлюэнсерша выбрала голубое платье бренда Carla Zampatti, сквозь прозрачную ткань которого просвечивало нижнее белье в тон, состоящее из кружевного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом она надела остроносые черные туфли и взяла в собой небольшую сумку.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида женщины. «Это неуместно. Просто похоже на попытку привлечь внимание», «Это безвкусно и отвратительно», «Отвратительная попытка выделиться из гостей», «О, боже, какой наряд! Абсолютное совершенство», «Это платье восхитительно», «Мне оно нравится», — высказывались они.

В ноябре сообщалось, что непристойный образ популярной австралийской блогерши у алтаря разозлил общественность.