Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение

Культовая певица Бритни Спирс уехала из США, обвинив в этом папарацци

Певица Бритни Спирс, отпраздновавшая свой 43-й день рождения, покинула США и уехала в Мексику. Причинами такого решения она поделилась на своей страничке в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Культовая артистка нулевых призналась, что переехала в другую страну, чтобы скрыться от навязчивых папарацци, которые всюду следуют за ней. Кроме того, на снимках таблоидов, по мнению Бритни, ее лицо становится неузнаваемым.

«Это реально ранит мои чувства. Они делают мое лицо похожим на что-то ужасное, будто я надела маску Джейсона. Оно даже не похоже на меня. Да, я не идеальна, но некоторые из них чрезвычайно подлы и жестоки. Из-за папарацци я переехала», — пожаловалась она.

Ранее стало известно, что Спирс объявила о новом замужестве после расставания с бывшим супругом. Заявление певицы шокировало многих ее фанатов.