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17:32, 4 декабря 2024Россия

Депутат Госдумы отреагировал на видео с пьяным дебошем своего помощника в самолете

Депутат Госдумы Гурулев извинился за дебош своего помощника Ислуева в самолете
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Адам Ислуев

Адам Ислуев. Кадр: Telegram-канал «Daily Storm»

Депутат Госдумы Андрей Гурулев отреагировал на пьяный дебош, устроенный в пассажирском самолете его помощником из Забайкальского края Адамом Ислуевым. Парламентария цитирует Daily Storm в Telegram.

Политик подтвердил, что на распространившемся в сети видео действительно его помощник. «Я направил в субъект представление об его увольнении, иного варианта здесь не вижу. От себя приношу извинения перед всеми, кому были причинены неудобства», — сказал Гурулев.

Он добавил, что имеет большую команду и неподобающие поступки перечеркивают труды всего коллектива.

4 декабря в сети появились кадры с рейса из Москвы в Читу, на которых Ислуев в состоянии сильного алкогольного опьянения материт пассажиров и членов экипажа и грозит всем «начистить лица». Затем чиновник бьет одного из бортпроводников. В результате мужчину сняли с рейса и задержали.

Ранее появилось видео инцидента с пьяным депутатом из Красноярского края Павлом Переверзевым. На запись попало, как полуголый мужчина обматерил соседку при сотрудниках Росгвардии. По словам женщины, парламентарий и его друзья кричали в неположенное время, а на просьбу вести себя тише политик заявил, что имеет право.

ЖЗЛ
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