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17:05, 4 декабря 2024Путешествия

Помощник российского депутата устроил пьяный дебош в самолете и попал на видео

Mash: помощник депутата Андрея Гурулева устроил пьяный дебош в самолете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкалья устроил пьяный дебош в самолете и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Адам Ислуев должен был лететь из Москвы в Читу 3 декабря. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина обматерил пассажиров и членов экипажа, кричал проклятия и даже пригрозил всем «начистить лица». Затем дебошир ударил одного из бортпроводников.

Ислуева сняли с рейса и задержали. В офисе Гурулева сообщили, что нарушитель порядка уволен.

Ранее пассажирка неназванной иностранной авиакомпании из-за волнения напилась перед полетом и устроила дебош на рейсе в США. Инцидент произошел 12 ноября на борту лайнера, летевшего из Бетела в Анкоридж, штат Аляска.

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