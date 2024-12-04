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12:14, 4 декабря 2024Бывший СССР

Депутат Рады сравнил Зеленского с Гитлером

Нардеп Дубинский: даже Гитлер не додумался до методов Зеленского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лжет о причине непроведения выборов украинцам, оставляя им лишь право умирать, предоставив выбор метода смерти. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

По его словам, глава государства цинично лжет, называя причину непроведения выборов в невозможности соблюсти равные права на голосовании. Он добавил, что при этом Зеленский обеспечивает всем «равное право сдохнуть». Дубинский заключил, что до такого не додумался даже Гитлер. Политик также заявил, что киевский режим отправляет на фронт всех, кто не согласен с властью.

Ранее в ВСУ всех мужчин призвали готовиться к мобилизации. По словам заместителя командира 68-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным Явир, к ним из 140 человек пополнения приезжают 60 непригодных к воинской службе. Военный заключил, что проблема не в военкоматах, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.

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