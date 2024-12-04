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06:01, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Девушка подслушала разговор жениха с другом и отменила свадьбу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: René Ranisch / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как подслушала разговор жениха с другом, после чего отменила свадьбу. Мужчина озвучил неуместный комментарий в адрес ее младшей сестры.

20-летнняя девушка рассказала, что два года состояла в отношениях с 35-летним мужчиной по имени Чарльз, с которым они решили пожениться. Недавно, по ее словам, к ним в гости приехала ее 14-летняя сестра Эми. «Во время ее пребывания я начала замечать некоторые тревожные вещи», — отметила героиня истории.

Автор поста написала, что Чарльз начал называть ее сестру «горячей», делал комплименты ее телу и говорил, что мужчины будут сворачивать головы, когда она станет старше. «Однажды он сказал ей, что ревновал бы на месте ее парня каждый раз, когда другие мужчины смотрели бы на нее», — возмутилась рассказчица.

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Героиня истории призналась, что недавно также подслушала разговор жениха с его другом. «Он сказал, что Эми выглядит так, будто сейчас начинает цвести», — раскрыла она диалог мужчины с приятелем. Девушка призналась, что услышанное показалось ей жутким и она решила разорвать отношения с женихом. «В ответ на претензии он назвал меня параноиком. (...) Я собрала вещи, разорвала помолвку и вернулась к родителям», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора поста и отметили, что мужчина буквально сексуализировал подростка. Многие предположили, что невеста привлекала мужчину из-за ее юного возраста.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как заглянула в телефон жениха, с которым встречалась три года. Увиденное заставило ее отменить свадьбу.

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