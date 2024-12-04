Девушка проснулась после операции без здоровой части органа по нелепой причине

В Нью-Йорке пациентке с эндометриозом удалили здоровый аппендикс

Молодая девушка по имени Белла из Нью-Йорка, США, легла на операцию по удалению лишнего эндометрия и очнулась после операции без здорового аппендикса. На ее видео об этом в соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.

По словам 23-летней девушки, долгое время она страдала от эндометриоза. Белла довольно часто ложилась в больницу, где ей удаляли разросшиеся кисты. Однако после одной из операций она проснулась и узнала, что ей отрезали часть слепой кишки.

Врачи объяснили пациентке, что эндометриоз не затронул аппендикс, но они решили удалить придаток органа в качестве перестраховки. Они отметили, что теперь, когда Белла попадет в больницу с жалобами на боль в области таза, никто не подумает, что дело в аппендиците. По их словам, другие врачи не будут тратить время на выяснение проблемы с аппендиксом, а сразу обратят внимание на эндометриоз девушки. Эта причина показалась ей нелепой.

Белла сняла видео о происшествии и выложила его в TikTok. «То есть вы забрали у меня целый орган, который был здоровым и абсолютно нормальным, только для того, чтобы кто-нибудь поверил мне в будущем?» — задалась вопросом она.

Ранее сообщалось, что хирург из штата Флорида, США, удалил пациенту печень вместе селезенки. Выяснилось, что подобным образом он ошибся уже в третий раз: в мае 2023 года по ошибке удалил пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника, а в июле сделал женщине совсем не ту операцию, что ей назначили.

