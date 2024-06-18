На дне Ладожского озера нашли столетнее судно с изображением Левиафана

На дне Ладожского озера нашли судно, возможно, принадлежавшее пиратам

Экспедиция «Наследие ладожских глубин» обнаружила судно с изображением Левиафана на дне Ладожского озера и выдвинула теорию, что оно принадлежало пиратам. О находке сообщает Центр подводных исследований 1XPEDITION в своем официальном дзен-канале.

Команда проекта 1XPEDITION и инженерной компании «Морская Геодезия» нашла столетнее, предположительно, пиратское судно на глубине 34 метров с помощью эхолота. Сначала находку осмотрели посредством дистанционно управляемых аппаратов, а затем к ней спустились дайверы.

На палубе полуразрушенного судна лежали ящик для компаса, телеграф и штурвал. При дальнейшем осмотре отдельных помещений дайверам удалось найти фарфоровый умывальник, элементы судового декора и кирпичи для камина, произведенные на юге Швеции. Один из аквалангистов рассказал, что обнаружил в трюме керамическую чашку, внутри которой лежали «камешки», по виду напоминающие жемчуг.

Дайверы также обратили внимание на то, что обе стороны судна украшены изображениями Левиафана. Этот мифический монстр символизирует могущество, необузданность природы и непобедимость. «Считалось, что с этим существом не может справиться ни одно оружие, а изловить или покорить Левиафана просто невозможно», — рассказал координатор 1XPEDITION Сергей Куликов. Он отметил, что этот факт и навел специалистов на мысль, что судно является пиратским: использовать подобные символы торговым и пассажирским судам не было необходимости.

По оценкам экспертов, затонувшее судно было произведено в Финляндии в конце XIX — начале XX века. Его более тщательным исследованием будет заниматься Центр подводного археологического наследия ИА РАН, куда экспедиционная команда передаст все собранные материалы.

Ранее сообщалось, что исчезнувший с 14 членами экипажа корабль Adella Shores нашли спустя 115 лет. Это судно считали проклятым, поскольку перед его первым плаванием о его борт разбили бутылку не вина, а воды, нарушив традицию.

