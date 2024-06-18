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17:09, 18 июня 2024Из жизни

На дне Ладожского озера нашли столетнее судно с изображением Левиафана

На дне Ладожского озера нашли судно, возможно, принадлежавшее пиратам

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Экспедиция «Наследие ладожских глубин» обнаружила судно с изображением Левиафана на дне Ладожского озера и выдвинула теорию, что оно принадлежало пиратам. О находке сообщает Центр подводных исследований 1XPEDITION в своем официальном дзен-канале.

Команда проекта 1XPEDITION и инженерной компании «Морская Геодезия» нашла столетнее, предположительно, пиратское судно на глубине 34 метров с помощью эхолота. Сначала находку осмотрели посредством дистанционно управляемых аппаратов, а затем к ней спустились дайверы.

На палубе полуразрушенного судна лежали ящик для компаса, телеграф и штурвал. При дальнейшем осмотре отдельных помещений дайверам удалось найти фарфоровый умывальник, элементы судового декора и кирпичи для камина, произведенные на юге Швеции. Один из аквалангистов рассказал, что обнаружил в трюме керамическую чашку, внутри которой лежали «камешки», по виду напоминающие жемчуг.

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Дайверы также обратили внимание на то, что обе стороны судна украшены изображениями Левиафана. Этот мифический монстр символизирует могущество, необузданность природы и непобедимость. «Считалось, что с этим существом не может справиться ни одно оружие, а изловить или покорить Левиафана просто невозможно», — рассказал координатор 1XPEDITION Сергей Куликов. Он отметил, что этот факт и навел специалистов на мысль, что судно является пиратским: использовать подобные символы торговым и пассажирским судам не было необходимости.

По оценкам экспертов, затонувшее судно было произведено в Финляндии в конце XIX — начале XX века. Его более тщательным исследованием будет заниматься Центр подводного археологического наследия ИА РАН, куда экспедиционная команда передаст все собранные материалы.

Ранее сообщалось, что исчезнувший с 14 членами экипажа корабль Adella Shores нашли спустя 115 лет. Это судно считали проклятым, поскольку перед его первым плаванием о его борт разбили бутылку не вина, а воды, нарушив традицию.

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      Юлия Юткина
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