Диетолог назвала необычное последствие отказа от сахара

Диетолог Устинова: сокращение углеводов в рационе поможет креативному мышлению

Сокращение объема углеводов может привести к необычным последствиям, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Устинова. Об отказе от сахара она поговорила с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что снижение объема потребляемых углеводов может привести к похудению, исчезновению отеков, улучшению цвета кожи и снижению проявлений целлюлита. Однако есть и менее очевидные последствия отказа от сахара, добавила диетолог.

«Самое важное — на фоне снижения количества углеводов улучшается работа мышц, у человека развивается креативное мышление. Важно понимать, что максимально эффективно организм может работать тогда, когда нет переизбытка углеводов», — отметила Устинова.

Специалист обратила внимание на то, что любые углеводы, кроме клетчатки, превращаются в глюкозу, которая служит источником энергии для клеток. Если глюкозы поступает больше, чем необходимо, она откладывается в виде жира. «Стоит понимать, что, если исключить сахар и сладкие напитки, но слишком сильно налегать на гречку, снижение веса не произойдет», — предупредила она.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила правила выбора шаурмы. Среди прочего она посоветовала не покупать шаурму в маленьких ларьках и забегаловках, чтобы избежать отравления.