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14:27, 17 июля 2024Забота о себе

Раскрыты правила выбора безопасной шаурмы

Диетолог Соломатина: в жару выше риск отравиться некачественной шаурмой

Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не покупать шаурму в маленьких ларьках и забегаловках, чтобы избежать отравления. Другие правила выбора качественной шаурмы она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина предупредила, что в небольших точках общественного питания, расположенных в людных местах, как правило, не пекутся о качестве продукции. По ее словам, в таких заведениях клиентам могут продать шаурму с несвежим мясом, овощами или соусами. «Шаурма, купленная в таком месте, практически гарантирует такой набор проблем, как кишечная палочка, гельминты, сальмонеллез или листериоз», — заявила диетолог.

Врач отметила, что в жару риск купить опасную продукцию и отравиться становится еще выше, так как из-за высокой температуры воздуха срок хранения продуктов сокращается. «Поэтому продавцы должны обеспечить свое заведение холодильными камерами, вытяжками и иными приспособлениями, которые продлят свежесть продуктов», — считает Соломатина.

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Чтобы выбрать качественную шаурму, диетолог рекомендовала обращать внимание на состояние торгового помещения, поверхности для приготовления блюд и внешний вид повара. «У него должны быть перчатки на руках, головной убор и фартук», — уточнила Соломатина.

Кроме того, по ее словам, в заведениях, где соблюдают санитарные нормы, все продукты имеют специальные стикеры, на которые тоже важно обращать внимание.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло массовое отравление некачественной шаурмой. За медицинской помощью обратились 17 человек.

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      Екатерина Улитина
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