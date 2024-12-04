Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:31, 4 декабря 2024Россия

Дочь Жириновского войдет в список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Дочь Жириновкого Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: State Duma Russia / Twitter.com / Global Look Press

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко войдет в список кандидатов от партии на выборах в Государственную думу России в 2026 году. Об этом заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов рассказал изданию «Коммерсант».

По его словам, Боцан-Харченко может оказаться практически на вершине предвыборного партийного списке. Отмечается, что она может занять в списке второе место, сразу после действующего главы ЛДПР Леонида Слуцкого.

До этого дочь Жириновского показала новые совместные фотографии с отцом. На одной из фотографии Боцан-Харченко и Жириновский сидят на лужайке за бревенчатым домом. При этом лидер ЛДПР держит в руке предмет, похожий на мухобойку.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отпраздновать 80-летие со дня рождения Жириновского на государственном уровне в 2026 году. Как именно будет праздноваться 80-летие политика, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение

      В России отказались ужесточать требования к ввозу холодильников

      Сын Байдена задолжал 300 тысяч долларов за аренду жилья

      Предсказана популярность складных смартфонов

      57-летняя женщина придушила набросившегося на нее льва

      Дочь Жириновского войдет в список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

      Оператор RT пострадал во время протестов в Тбилиси

      В ЦАР открыли памятник Пригожину и Уткину

      Украинскую разведку уличили в подготовке террористов в Сирии

      В НАТО предрекли длительный поиск консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше