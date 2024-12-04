Дочь Жириновского войдет в список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Дочь Жириновкого Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко войдет в список кандидатов от партии на выборах в Государственную думу России в 2026 году. Об этом заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов рассказал изданию «Коммерсант».

По его словам, Боцан-Харченко может оказаться практически на вершине предвыборного партийного списке. Отмечается, что она может занять в списке второе место, сразу после действующего главы ЛДПР Леонида Слуцкого.

До этого дочь Жириновского показала новые совместные фотографии с отцом. На одной из фотографии Боцан-Харченко и Жириновский сидят на лужайке за бревенчатым домом. При этом лидер ЛДПР держит в руке предмет, похожий на мухобойку.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отпраздновать 80-летие со дня рождения Жириновского на государственном уровне в 2026 году. Как именно будет праздноваться 80-летие политика, не уточняется.