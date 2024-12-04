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17:37, 4 декабря 2024Экономика

Домохозяек призвали не выбрасывать корки от мандаринов

Домохозяйкам посоветовали чистить микроволновку корками от мандаринов
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Корка от мандаринов может пригодиться в хозяйстве, сообщили эксперты «БелНовости».

Они подойдут для очистки внутренних стенок микроволновой печи, которая быстро покрывается жиром. Эксперты добавили, что поверхность можно очистить, используя бытовую химию, однако это долго и утомительно.

Корку от мандарина рекомендуется положить в глубокую тарелку, добавить две столовые ложки соды и залить горячей водой. Далее тарелку следует поставить в СВЧ-печь на три минуты. Затем следует добавить в жидкость немного геля для мытья посуды, взять щетку и, периодически окуная ее в горячий раствор, протереть внутреннюю поверхность микроволновки.

Проводить чистку рекомендуется аккуратно, помня, что раствор и поверхности будут очень горячими. Эксперты обещают, что результат сохранится надолго.

Ранее домохозяек призвали избавиться от конденсата на окнах с помощью тарелок с солью. Будучи хорошим сорбентом, она поглотит лишнюю влагу на окнах.

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