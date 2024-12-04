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22:12, 4 декабря 2024Экономика

Домохозяек призвали смешать зубную пасту с солью с одной целью

«БелНовости»: добиться чистоты унитаза удастся с помощью зубной пасты и соли
Полина Кислицына (Редактор)

Добиться идеальной чистоты унитаза удастся с помощью зубной пасты и соли. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили смешать в емкости по столовой ложке зубной пасты, поваренной соли и средства для мытья посуды, тщательно перемешать и нанести полученное средство на внутренние стенки унитаза. Подождав 20 минут, понадобится пройтись по поверхности ершиком. Эксперты заверили, что в итоге сантехника станет сиять чистотой. Они отметили, что если добавить к смеси столовую ложку уксуса, получится средство, которое поможет вернуть чистоту ванне, раковине и смесителю. Специалисты посоветовали нанести приготовленную массу на загрязненные участки и, выждав не менее 15 минут, протереть поверхность влажной губкой.

Ранее в этот же день эксперты «БелНовостей» порекомендовали использовать кожуру от мандаринов для очистки внутренних стенок микроволновой печи. Они уточнили, что поверхность можно очистить, используя бытовую химию, однако это долго и утомительно.

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