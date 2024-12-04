Два БПЛА попытались атаковать российский регион

Губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых БПЛА над Брянской областью

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось сбить с помощью российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — добавил глава области.

Утром в среду, 4 декабря, ВСУ попытались атаковать пять регионов России с помощью 11 беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.