Украина пыталась атаковать пять регионов России

Минобороны России: 11 беспилотников сбиты с 05.30 до 07.40 над шестью регионами

Утром в среду, 4 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять регионов России с помощью 11 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытки атаки были предприняты в период с 5.30 до 7.40 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

По информации ведомства, Украина пыталась атаковать Россию беспилотниками самолетного типа. В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории страны.

В ночь на 4 декабря ВСУ выпустили по шести регионам России 24 беспилотника. Минобороны сообщало, что шесть дронов сбили над Ростовской, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областями.