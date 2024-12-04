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07:12, 4 декабря 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ночь на среду, 4 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по шести регионам России 24 беспилотника. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники перехватили и уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Шесть дронов сбили над Ростовской, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской областями.

Министерство назвало действия Украины попыткой совершить террористические атаки по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

В ночь на 3 декабря Украина пыталась атаковать Брянскую область — там сбили один беспилотник. Уже утром оборонное ведомство сообщило о попытке удара по Белгородской области.

ЖЗЛ
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