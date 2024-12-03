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08:16, 3 декабря 2024Россия

Минобороны завявило о новой попытке ВСУ ударить по России

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Утром во вторник, 3 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Россию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Белгородской областью. Украина, по данным ведомства, пыталась атаковать Россию беспилотником самолетного типа.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

Известно, что Украина предприняла попытку атаки и в ночь на вторник, 3 декабря. Тогда, как отчитались в военном ведомстве, беспилотник удалось сбить над Брянской областью. О пострадавших или разрушениях губернатор Александр Богомаз не сообщал.

ЖЗЛ
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