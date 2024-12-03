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07:41, 3 декабря 2024Россия

Минобороны заявило о ночной попытке атаки ВСУ на Россию

Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской облатсью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ночь на вторник, 3 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. ВСУ, как уточняется, пытались атаковать территорию России дроном самолетного типа.

В оборонном министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

В ночь на понедельник, 2 декабря, Украина пыталась ударить по четырем регионам России с помощью 15 беспилотников. Больше всего — восемь — сбили над Курской областью. Еще четыре сбили над Брянской области, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.

ЖЗЛ
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