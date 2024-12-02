Украина за ночь пыталась ударить по четырем регионам России

МО РФ: сбиты 15 БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом

В ночь на понедельник, 2 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотниками четыре региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 летательных аппаратов. Больше всего — восемь — над Курской областью. Еще четыре сбили над Брянской области, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там уточнили, что ВСУ пытались ударить по России беспилотниками самолетного типа.

В ночь на 1 декабря над Россией уничтожили почти 30 беспилотников ВСУ. Украина пыталась атаковать Курскую, Брянскую, Смоленскую и Калужскую области.