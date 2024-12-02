Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 2 декабря 2024Россия

Украина за ночь пыталась ударить по четырем регионам России

МО РФ: сбиты 15 БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на понедельник, 2 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотниками четыре региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 летательных аппаратов. Больше всего — восемь — над Курской областью. Еще четыре сбили над Брянской области, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там уточнили, что ВСУ пытались ударить по России беспилотниками самолетного типа.

В ночь на 1 декабря над Россией уничтожили почти 30 беспилотников ВСУ. Украина пыталась атаковать Курскую, Брянскую, Смоленскую и Калужскую области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше сообщили о повреждении газопровода «Дружба». Оператор назвал возможной причиной диверсию

      Российскому военному дали восемь лет за самоволку

      Эксперты оценили ситуацию с картами UnionPay в России

      Украина за ночь пыталась ударить по четырем регионам России

      В Совфеде спрогнозировали следующий шаг Байдена после помилования своего сына Хантера

      Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ

      Раскрыты траты россиян на украшение квартиры к Новому году

      ПВО сбила еще два беспилотника в российском регионе

      Велосипедистам подсказали способы защитить гениталии

      Звезда с самыми идеальными ягодицами показала фигуру в бикини на отдыхе в Дубае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше