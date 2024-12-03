Над российским регионом сбили БПЛА

Губернатор Богомаз: украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили в небе над Брянской областью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Вечером в понедельник, 2 декабря, глава области сообщал об уничтожении одного беспилотника над территорией региона, пострадавших и разрушений также не было.

Ранее появилась информация о том, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Позднее Богомаз сообщил, что жилой дом был полностью уничтожен.

1 декабря беспилотник атаковал Калужскую область. В результате падения дрона в одном из населенных пунктов вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал.