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04:15, 3 декабря 2024Россия

Над российским регионом сбили БПЛА

Губернатор Богомаз: украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили в небе над Брянской областью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Вечером в понедельник, 2 декабря, глава области сообщал об уничтожении одного беспилотника над территорией региона, пострадавших и разрушений также не было.

Ранее появилась информация о том, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Позднее Богомаз сообщил, что жилой дом был полностью уничтожен.

1 декабря беспилотник атаковал Калужскую область. В результате падения дрона в одном из населенных пунктов вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал.

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