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08:40, 1 декабря 2024Россия

Украинские беспилотники полностью уничтожили жилой дом в российском регионе

Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ на Брянскую область уничтожен многоквартирный дом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался полностью уничтожен жилой дом в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Александр Богомаз.

По его словам, речь идет о многоквартирном доме в Стародубском муниципальном округе. Глава Брянской области отметил, что из-за удара были повреждены остекление, балконы и фасад. На место происшествия выехали сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее появилась информация о том, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Незадолго до этого сообщалось об уничтожении БПЛА в регионе.

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