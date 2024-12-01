Украинские беспилотники полностью уничтожили жилой дом в российском регионе

Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ на Брянскую область уничтожен многоквартирный дом

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался полностью уничтожен жилой дом в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Александр Богомаз.

По его словам, речь идет о многоквартирном доме в Стародубском муниципальном округе. Глава Брянской области отметил, что из-за удара были повреждены остекление, балконы и фасад. На место происшествия выехали сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее появилась информация о том, что беспилотник влетел в пятиэтажный дом в Брянской области. Незадолго до этого сообщалось об уничтожении БПЛА в регионе.