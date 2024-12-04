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14:15, 4 декабря 2024Ценности

Джиган показал фото с волосами на голове

39-летний российский рэпер Джиган показал фото с волосами на голове
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iamgeegun

Российский рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) показал фото с волосами. Соответствующий пост появился в сторис его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,2 миллиона подписчиков.

39-летний исполнитель предстал на размещенном снимке, сидя перед камерой в черном свитшоте и кремовых брюках. Также он надел солнцезащитные очки и серебристую цепочку с массивным кулоном.

При этом, помимо бороды, артист продемонстрировал черные пряди на голове. В то же время комментировать обновленную внешность он не стал.

Ранее в декабре российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, кардинально сменила имидж.

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