Певица Глюкоза кардинально сменила имидж

Певица Глюкоза снялась с короткими волосами оттенка блонд после смены имиджа

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, кардинально сменила имидж. Соответствующее фото появилось в ее Telegram-канале.

38-летняя певица снялась, лежа на полу в черном лонгсливе и кожаной юбке аналогичного цвета. При этом она позировала на размещенном кадре с новой короткой стрижкой и рваной челкой до бровей. Также звезда окрасила волосы в оттенок блонд и оставила осветленными брови.

В ноябре стилист Александр Данилов раскритиковал имидж поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой с синими волосами словами «похожа на заезженную русалку».