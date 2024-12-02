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13:47, 2 декабря 2024Ценности

Певица Глюкоза кардинально сменила имидж

Певица Глюкоза снялась с короткими волосами оттенка блонд после смены имиджа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Glukoza

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, кардинально сменила имидж. Соответствующее фото появилось в ее Telegram-канале.

38-летняя певица снялась, лежа на полу в черном лонгсливе и кожаной юбке аналогичного цвета. При этом она позировала на размещенном кадре с новой короткой стрижкой и рваной челкой до бровей. Также звезда окрасила волосы в оттенок блонд и оставила осветленными брови.

В ноябре стилист Александр Данилов раскритиковал имидж поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой с синими волосами словами «похожа на заезженную русалку».

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