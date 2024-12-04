Джулия Фокс пришла на премию в прозрачном платье

Американская актриса, модель итальянского происхождения Джулия Фокс пришла на премию Fashion Awards 2024 в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

43-летняя знаменитость предстала перед камерами в белом прозрачном платье бренда Dilara Findikoglu, оформленном корсетным верхом и облегающей юбкой. При этом на размещенных кадрах можно заметить, что изделие оформлено кружевами, атласными лентами и глубоким декольте, из-под которого виднелась полуобнаженная грудь.

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Кроме того, для образа бывшей избранницы рэпера Канье Уэста визажисты сделали макияж глаз в голубых тонах, выбелили лицо пудрой и нанесли на губы сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в небрежный хвост.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс прогулялась по улице в бахилах.