Еще один кандидат в администрацию Трампа отказался от должности

Предложенный Трампом на пост главы DEA Кронистер заявил о самоотводе

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) шериф из штата Флорида Чад Кронистер заявил о самоотводе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«За последние несколько дней, когда я осознал серьезность этой очень высокой должности, я пришел к выводу, что должен с уважением отказаться от рассмотрения», — сказал он.

Кронистер поблагодарил Трампа за поддержку, подчеркнув, что приглашение на эту должность было для него «честью всей жизни». Он отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться к работе шерифа флоридского округа Хиллсборо.

Ранее отказ конгрессмена Мэтта Гетца от должности министра юстиции и генерального прокурора США, на которую его выдвинул Трамп, вызвал облегчение в стране. Один из американских прокуроров отреагировал на самоотвод Гетца фразой «катастрофа предотвращена».