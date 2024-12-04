Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:14, 4 декабря 2024Мир

Еще один кандидат в администрацию Трампа отказался от должности

Предложенный Трампом на пост главы DEA Кронистер заявил о самоотводе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) шериф из штата Флорида Чад Кронистер заявил о самоотводе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«За последние несколько дней, когда я осознал серьезность этой очень высокой должности, я пришел к выводу, что должен с уважением отказаться от рассмотрения», — сказал он.

Кронистер поблагодарил Трампа за поддержку, подчеркнув, что приглашение на эту должность было для него «честью всей жизни». Он отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться к работе шерифа флоридского округа Хиллсборо.

Ранее отказ конгрессмена Мэтта Гетца от должности министра юстиции и генерального прокурора США, на которую его выдвинул Трамп, вызвал облегчение в стране. Один из американских прокуроров отреагировал на самоотвод Гетца фразой «катастрофа предотвращена».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России назвали тревожной ситуацию в Южной Корее. Как там развивались события после введения военного положения?

      Аналитик раскрыл подвох вкладов под 30 процентов годовых

      Еще один кандидат в администрацию Трампа отказался от должности

      Пропавшего политика обвинили в расправе над членом секты

      Разлюбившей мужа и страшащейся думать о разводе женщине дали совет

      В Новороссийске на фоне угрозы атаки беспилотников сработали системы ПВО

      В Подмосковье начали розыск охотника на байкеров

      В РАН назвали упавший в Якутии астероид уникальным

      В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

      Песков оценил возможность начала переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше