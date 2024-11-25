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18:47, 25 ноября 2024Мир

В США раскрыли реакцию на отказ номинанта Трампа от должности генпрокурора

Time: отказ Гетца от должности генпрокурора США вызвал облегчение в Минюсте
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Мэтт Гетц

Мэтт Гетц. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Отказ конгрессмена Мэтта Гетца от должности министра юстиции и генерального прокурора США, на которую его выдвинул избранный президент Дональд Трамп, вызвал облегчение в Соединенных Штатах. Об этом сообщает американский журнал Time со ссылкой на источники в Министерстве юстиции.

По данным издания, один из американских прокуроров отреагировал на самоотвод Гетца фразой «катастрофа предотвращена». Его коллега заявил, что Минюсту «повезло», в то время как третий неназванный прокурор отметил, что отказ номинанта Трампа от выдвижения на пост генпрокурора приведет к тому, что «республика устоит».

О самоотводе Гетца стало известно 21 ноября.

Позднее на пост министра юстиции Трамп выдвинул экс-генпрокурора штата Флорида Пэм Бонди.

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