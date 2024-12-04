ФСБ задержала продавца крупных партий контрафактных сигарет в Херсонской области

В Херсонской области ФСБ изъяла контрафактные сигареты на 24 миллиона рублей

В Херсонской области ФСБ задержала продавца крупных партий контрафактных сигарет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, при обысках склада задержанного силовики нашли 189 тысяч немаркированных пачек на 24 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ. Теперь правоохранители ищут подельников предпринимателя.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ изъяли более семи тысяч бутылок суррогатного алкоголя и свыше тысячи пачек контрафактных сигарет.