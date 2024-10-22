ФСБ изъяла тысячи бутылок суррогатного алкоголя под видом известных брендов

В Новосибирске ФСБ изъяла семь тысяч бутылок суррогатного алкоголя

В Новосибирске сотрудники ФСБ изъяли более семи тысяч бутылок суррогатного алкоголя и свыше тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсант».

По факту случившегося следователи планируют возбудить уголовное дело по статье 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции»). Силовикам удалось задержать организатора этого производства. Сейчас правоохранители продолжают поиски других участников преступления.

Сотрудники УФСБ совместно с коллегами из сибирского окружного управления Росалкогольтабакконтроля обнаружили подпольный склад, в котором хранился суррогатный алкоголь под видом известных брендов пива, вина, водки и виски. Там также находились контрафактные сигареты. Всю продукцию направили на экспертизу.

Ранее Клинцовский городской суд Брянской области вынес приговор в отношении жителя Ярославля, который хотел продать нелегальные табачные изделия на сумму более 13 миллионов рублей. Мужчине назначили наказание в виде одного года и десяти дней лишения свободы условно и штрафа в размере 100 тысяч рублей.