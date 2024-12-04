Глава Северной Осетии высказался о никабах словами «получаем очень плохую историю»

Глава Северной Осетии Меняйло о никабах: мы получаем очень плохую историю

После того, как религиозные законы начинают подавлять светские, получается очень плохая история. Так ситуацию с никабами прокомментировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, чьи слова приводит RTVI.

Он напомнил, что Россия является многонациональным и светским государством, по законам которого должны жить граждане.

«Как только религиозные законы начинают довлеть над светскими, мы получаем очень плохую историю», — сказал он, отметив, что есть общепринятые нормы и правила поведения.

У жителей России есть религиозные обряды, продолжил политик, никто не запрещает ходить в храмы, мечети и молиться. Также он добавил, что республики, находящиеся на Кавказе, живут по единому российскому законодательству.

В 2024 году в России разгорелась общественная дискуссия вокруг никаба — традиционного женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз. Начало ей положил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, предложивший запретить никаб. Его идею поддержали 66 процентов россиян.

Затем ношение никабов запретили в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Также воздержаться от использования этого головного убора рекомендовал муфтият Северной Осетии.