В российском регионе порекомендовали мусульманам отказаться от никаба

ДУМ Северной Осетии порекомендовало мусульманам отказаться от ношения никаба

Главное духовное управление мусульман (ДУМ) в Северной Осетии порекомендовало отказаться от ношения никаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия российского региона Ибрагима Дзагурова.

«В соответствии с постановлением, принятым Координационным центром мусульман Северного Кавказа, по запрету ношения никаба мы также рекомендуем придерживаться этого решения в республике Северная Осетия», — сказал он.

По словам заместителя муфтия, полный запрет на ношение никаба нельзя ввести из-за закона о свободе совести и о религиозных объединениях.

3 июля муфтият Дагестана запретил ношение никаба. На следующий день аналогичное ограничение было введено в Карачаево-Черкесии. 8 июля стало известно, что никаб могут запретить в Новосибирской области. Депутат Бердска Фируз Хасанов обосновал инициативу высоким уровнем террористических угроз и назвал ее необходимой и обоснованной.