Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:36, 8 июля 2024Россия

В российском регионе порекомендовали мусульманам отказаться от никаба

ДУМ Северной Осетии порекомендовало мусульманам отказаться от ношения никаба

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Главное духовное управление мусульман (ДУМ) в Северной Осетии порекомендовало отказаться от ношения никаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия российского региона Ибрагима Дзагурова.

«В соответствии с постановлением, принятым Координационным центром мусульман Северного Кавказа, по запрету ношения никаба мы также рекомендуем придерживаться этого решения в республике Северная Осетия», — сказал он.

По словам заместителя муфтия, полный запрет на ношение никаба нельзя ввести из-за закона о свободе совести и о религиозных объединениях.

3 июля муфтият Дагестана запретил ношение никаба. На следующий день аналогичное ограничение было введено в Карачаево-Черкесии. 8 июля стало известно, что никаб могут запретить в Новосибирской области. Депутат Бердска Фируз Хасанов обосновал инициативу высоким уровнем террористических угроз и назвал ее необходимой и обоснованной.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане вышли на свободу братья устроивших нападение на синагогу и храм. Все они — сыновья экс-главы района

      Судившегося с ветераном СВО депутата лишили еще одной должности

      Байден заявил о равнодушии к мнению своих спонсоров

      Ведущая новостей на Первом канале попала в черные списки казино

      МВФ собрался снизить взимаемые с Украины комиссии и штрафы

      Премьер Словакии вернулся к исполнению обязанностей после покушения

      Москвичи старше 55 лет назвали лучшее место для знакомств

      В российском городе четверых рабочих нашли в колодце без признаков жизни

      В России ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах

      Адвокат назвал дату приговора российскому режиссеру по делу об оправдании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше