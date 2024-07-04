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23:29, 4 июля 2024Россия

Второй российский регион временно запретил никабы

Муфтий Бердиев: в Карачаево-Черкесии временно запрещены никабы

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии временно запретило ношение никабов в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муфтия республики Исмаила Хаджи Бердиева.

«По шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено», — заявил он.

Соответствующее решение принято в целях безопасности, запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов на территории региона.

Обсуждение федерального запрета никаба в России началось в мае. С соответствующим предложением выступил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, рассуждая о факторах, повышающих риски экстремизма. Общественника поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев, который заявил, что в случае принятия законопроекта о запрете никабов минимальный штраф за «спрятанное лицо» может составить 10 тысяч рублей. В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупредил, что такая мера может вызвать напряженность в обществе.

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      Марина Совина
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