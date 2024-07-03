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09:00, 3 июля 2024Россия

Муфтият Дагестана временно запретил никабы

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете никаба в републике

Фото: Vladimir Zhoga / Shutterstock / Fotodom

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов на территории республики. Об этом объявил заместитель муфтия республики Абдула Салимов. Его заявление опубликовано в Telegram-канале муфтията.

По словам Салимова, накануне СМИ не верно интерпретировали заключение отдела фетв о запрете никабов. «Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии (...) объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал он.

ЖЗЛ
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