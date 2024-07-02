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23:29, 2 июля 2024Россия

Муфтият Дагестана не увидел оснований для запрета ношения никаба

Отдел фетв при муфтияте Дагестана не увидел оснований для запрета ношения никаба

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Отдел фетв (богословско-правовых заключений) при муфтияте Дагестана не увидел оснований для введения всеобщего запрета ношения никаба, об этом сообщили в пресс-службе муфтията.

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — говорится в заявлении.

Отдел фетв огласил свою позицию по поводу предложения муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева о запрете никаба. Его руководитель Ахмед-Хаджи Исаев уточнил, что мнение мусульманских ученых относительно необходимости его ношения расходится, необходимо закрывать лицо только в случае соблазна.

В определенных случаях из соображений безопасности может вводиться локальный запрет на ношение никаба, однако он должен носить временный характер и определяться исключительно внешними факторами, добавил глава отдела фетв муфтията Дагестана.

Обсуждение запрета никаба в России началось в мае. Идею, изначально высказанную главой Совета по правам человека при президенте России Валерием Фадеевым, поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Против выступили отдельные представители исламского духовенства.

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      Марина Совина
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