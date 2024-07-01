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16:18, 1 июля 2024Россия

В Дагестане запретят никаб

Муфтий Дагестана Абдулаев анонсировал вынесение фетвы о запрете никаба

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Дагестане в ближайшее время запретят никаб путем вынесения соответствующей фетвы. Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев, фрагмент выступления которого приводит Telegram-канал Mash.

«Сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фетву (основанное на принципах ислама решение по тому или иному вопросу — прим. "Ленты.ру") о запрете никаба», — сказал религиозный лидер на встрече с участием руководства республики.

23 июня в Дагестане одновременно были совершены несколько терактов. По последним данным, их жертвами стали 22 человека. Один из террористов хотел сбежать с места совершения преступления в никабе.

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      Алан Босиков
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