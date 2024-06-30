Глава Дагестана Меликов обещал защиту врачу после скандала с пациенткой в никабе

Глава Дагестана Сергей Меликов резко раскритиковал блогера Гаджимурада Атаева, затравившего врача из-за просьбы к пациентке снять никаб. Мужчина вынудил медика записать видео, в котором она объяснила, что не отказывала пациентке в обследовании. Руководитель региона предупредил общественника о последствиях произошедшего. Позже появились сообщения о том, что к Атаеву пришли силовики.

Пациентка пожаловалась на отказ врача проводить осмотр из-за слишком закрытой одежды

Пациентка клинки пожаловалась в соцсетях, что врач клиники Евгения Макеева отказалась осматривать ее из-за слишком закрытой одежды. На ситуацию отреагировал помощник депутата Буйнакска и блогер Гаджимурат Атаев, который ранее был осужден в Германии как вербовщик «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Отсидев двухлетний срок, он вернулся в Россию, сменил имя на Хаджимурад Ханов и занялся общественной деятельностью.

Атаев связался с директором клиники, в которой работает Макеева, и потребовал разобраться в случившемся. Под давлением общественника врач записала видео, в котором извинилась и объяснила, что не отказывалась от проведения обследования.

Глава Дагестана резко раскритиковал общественника

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил в защиту врача и резко раскритиковал блогера.

«Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта», — написал он. По словам главы региона, Атаев не имел права оскорблять женщину, выполнявшую свою работу.

«Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» — пообещал Меликов и добавил, что общественника ждут последствия.

Позже Атаев сообщил, что к нему пришли силовики, однако добровольно открывать им дверь он не планирует. Он также заявил, что в ситуации с врачом и девушкой в никабе пытался «максимально ликвидировать конфликт».

По информации издания Baza, Атаева задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму. Ему вменяют статью о незаконном хранении оружия.