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18:46, 30 июня 2024Россия

В Дагестане задержали травившего женщину-врача бывшего вербовщика ИГИЛ

В Дагестане задержали бывшего вербовщика ИГИЛ, организовавшего травлю врача

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Дагестане силовики задержали бывшего вербовщика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) Гаджимурада Атаева, организовавшего травлю врача. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местные паблики.

Атаев записал видео, на котором слышно, как к мужчине кто-то громко стучится. Он объяснил, что за ним пришли «сотрудники», но это может быть «провокацией». Атаев отметил, что не совершал ничего противозаконного, но боится, что при обыске ему могут «что-то подкинуть».

Ранее Атаев заставил женщину-врача из Хасавюрта извиняться на камеру за то, что она не приняла пациентку в никабе. По словам медика, она не отказывала женщине, напротив, предложила ей экстренную помощь вне очереди. Врач заверила, что возникло недопонимание.

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Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал медика и гарантировал ее защиту. «А всяких псевдолидеров общественного мнения, которые пытаются нас разобщить, высасывая ситуацию из пальца, предупреждаю о последствиях! А они обязательно будут!» — добавил он. Сам Атаев заявил, что хотел «ликвидировать конфликт, возникший на религиозно-национальной почве».

В 2016 году Атаев был осужден в Германии за вербовку в ИГИЛ прихожан берлинской мечети, где служил имамом. Отбыв положенный срок, он вернулся в Дагестан и взял себе новое имя — Хаджимурад Ханов.

Ранее глава Дагестана заявил, что травля региона и его жителей после терактов в Махачкале и Дербенте не прекращается. Меликов отметил, что республика не ответственна за террористов.

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      Юлия Юткина
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