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10:47, 8 июля 2024Россия

Никаб предложили запретить еще в одном российском регионе

Никаб предложили запретить в Новосибирской области

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Закрывающий лицо мусульманский головной убор никаб могут запретить в Новосибирской области. С таким предложением к главе региона Андрею Травникову обратился член Совета депутатов города Бердска Фируз Хасанов во «ВКонтакте».

Депутат обосновал инициативу высоким уровнем террористических угроз и назвал ее необходимой и обоснованной. Он заявил, что никаб может быть использован, в частности, для того, чтобы проносить запрещенные предметы.

Также Хасанов выразил готовность участвовать в разработке новых мер в миграционной сфере. По его словам, сложившаяся ситуация требует радикальных решений со стороны государства.

В случае положительного рассмотрения предложения Хасанова, Новосибирская область может стать третьим российским регионом, где будет введен запрет на никаб. 3 июля муфтият Дагестана запретил ношение никаба. На следующий день аналогичное ограничение было введено в Карачаево-Черкесии.

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      Алан Босиков
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