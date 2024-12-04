Глава СК затребовал доклад из-за информации о незаконном вывозе детей из России

Глава СК запросил доклад о незаконном вывозе детей за границу из России

Председатель Следственноого комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В программе одного из федеральных каналов обсуждалось, что в нескольких регионах России продолжают работать организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следователям предстоит проверить эту информацию.

Глава СК поручил руководству следственных управлений СКР в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с избиением подростков на детской площадке в Самаре.