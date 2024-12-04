Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:59, 4 декабря 2024Силовые структуры

Глава СК затребовал доклад из-за информации о незаконном вывозе детей из России

Глава СК запросил доклад о незаконном вывозе детей за границу из России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Председатель Следственноого комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклады после получения информации из СМИ о незаконном вывозе детей за границу из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В программе одного из федеральных каналов обсуждалось, что в нескольких регионах России продолжают работать организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следователям предстоит проверить эту информацию.

Глава СК поручил руководству следственных управлений СКР в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с избиением подростков на детской площадке в Самаре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Совфеде потребовали разъяснить регионам переход на клинические рекомендации оказания медпомощи. Чем недовольны врачи?

      Украина пыталась атаковать пять регионов России

      Появились подробности о найденном на СВО двойнике Жириновского

      ВСУ оставили линию обороны в ЛНР из-за угрозы окружения

      Бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных горнолыжных курортах

      В Белоруссии рассказали о врагах Минска и Москвы

      МИД Китая ответил на критику со стороны Бербок

      Российский вертолет совершил жесткую посадку и получил повреждения

      Одному виду рыбы предсказали снижение вылова в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше