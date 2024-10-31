Бастрыкин запросил доклад о ситуации с избиением подростков в Самаре

Бастрыкин запросил доклад о расследовании избиения подростков в Самаре

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента с избиением подростков на детской площадке в Самаре. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в сентябре. По словам потерпевшего, его однокласснику написал человек из параллельного класса, предложив встретиться. Трое подростков прибыли на детскую площадку, после чего туда приехали две машины, откуда вышли 12 человек в возрасте от 17 из 20 лет. Они избили школьников, один из нападавших угрожал выстрелить в голову из травматического пистолета.

«По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела», — указано в сообщении.

Ранее Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов специальной военной операции (СВО) в Новосибирской области. Сейчас региональные следователи проводят проверку.