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11:42, 30 октября 2024Силовые структуры

Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище

Глава СК призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО в Гусином Броде

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов специальной военной операции (СВО) в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления области доложить об установленных обстоятельствах. Сейчас региональные следователи проводят проверку.

28 октября стало известно, что в селе Гусиный Брод разгромили могилы бойцов СВО — неизвестные сломали надгробные кресты, вырвали венки и разбросали флаги. После этого полиция начала проверку.

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