Гражданка Украины предстанет перед судом за попытку диверсии в Запорожской области

Украинку Шульгу осудят за попытку диверсии на линии электропередачи в Запорожье

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении 56-летней Натальи Шульги, которая вступила в украинское диверсионное сообщество и пыталась подорвать опору линии электропередачи в Энергодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Гражданка Украины обвиняется по статьям 281.3 («Участие в диверсионном сообществе»), 30, 281 («Покушение на диверсию») и 30, 222.1 («Покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ. Дело будет рассматривать Запорожский областной суд.

По версии следствия, в феврале 2022 года Шульга вступила в созданное спецслужбами Украины диверсионное сообщество. По заданию кураторов в июне 2024 года она забрала муляж самодельного взрывного устройства из тайника, который за несколько дней до этого подменили сотрудники ФСБ, а затем закрепила его на опоре линии электропередачи, обеспечивающей энергией 10 тысяч жителей города. Ее задержали.

Ранее Верховный суд Луганской народной республики вынес приговор в отношении 61-летнего гражданина Украины Владимира Бондаря, виновного в шпионаже.