Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Рязанскую область

Рязанский губернатор Малков: при перехвате дронов ВСУ никто не пострадал

В результате отражения попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязанскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанский области сбиты 3 беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — отчитался глава региона.

Других данных о ситуации он не привел. В ночь на среду, 4 декабря, губернаторы Брянской области Александр Богомаз и врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщали о попытках атак ВСУ.

По данным Минобороны, всего за ночь Украина пыталась ударить по шести регионам России с помощью 24 беспилотников. Дроны самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).