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08:55, 4 декабря 2024Экономика

Издатели газет и журналов стали отказываться от доставки «Почтой России»

«Ведомости»: издатели приостановили принятие заказов «Почты России» на поставку
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские издатели приостановили принятие новых заказов «Почты России» на поставку прессы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Издательские дома отказываются от услуг доставки силами почтового оператора, так как в течение 2024 года «Почта России» отказывалась повышать стоимость газет и журналов. Стоимость печатных изданий для потребителей складывается из цены издателя и розничной наценки самой «Почты России», однако оператор с весны отказывается рассматривать предложения по их повышению, заявил президент Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати (СППИ ГИПП) Алексей Иванов.

Повышение отпускных цен на ассортимент, по словам корпоративного директора по распространению «Шкулев холдинг» Алексея Абросимова необходимо на фоне роста стоимости бумаги, расходных материалов, полиграфических услуг и логистики — они увеличились от 10 процентов до 35.

При этом издатели фиксируют падение продаж своей продукции от 14 до 50 процентов. В текущей экономической ситуации невозможно печатать и отгружать издания «в канал с отрицательной рентабельностью», отмечают представители компаний. Переговоры зашли в тупик, отмечает Иванов, и пока киоски и супермаркеты приняли повышение цен, Почта отказывается их рассматривать.

В начале декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Почту России» виновной в нарушении закона о защите конкуренции. Компания ограничила доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, которая содержит сведения о возможностях доставки письменной корреспонденции в электронном виде. ФАС предписало монополисту включить в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде и заключить или переподписать соглашения с частными компаниями.

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